Il Rally del Brunello parla finlandese con Benjamin Kohrola
MONTALCINO – Il Rally del Brunello, valido come ultimo atto del Campionato italiano Rally Terra e del Campionato italiano Rally Terra Storico, ha elevato come vincitori Benjamin Korhola e Valter Pierangioli, rispettivamente impegnati nel confronto moderno ed in quello riservato alle vetture che hanno fatto la storica del Motorsport. Organizzato da Scuderia Etruria Scuderia Etruria Scrl, in collaborazione con Deltamania Montalcino e con il supporto del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, il Rally del Brunello ha coinvolto dalla giornata di giovedì la provincia di Siena, con Montalcino e Buonconvento elevate a centri nevralgici della manifestazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
