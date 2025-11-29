Il ragazzo sensibile colto ambientalista e femminista | spopola su TikTok e non solo il maschio performativo
Su TikTok e nella vita reale si sta imponendo una nuova estetica maschile, ironicamente battezzata “maschio performativo”. Matcha latte in mano, macchina fotografica analogica al collo, tote bag di tela presa al mercatino, Birkenstock Boston, jeans giapponesi cimosati e un libro, meglio se di qualche autrice indipendente come Sally Rooney, sempre bene in vista. È il ragazzo sensibile, colto, ambientalista, femminista. L’ultima evoluzione del maschile che vuole mostrarsi “soft” e lontano dalla mascolinità tossica. Il fenomeno ha già prodotto, da Seattle a Jakarta, vere e proprie “performative male competitions”: raduni di ventenni con baffi sottili, orecchini, vinili rari, musica d’autore nelle cuffiette e dichiarazioni progressiste pronte per essere filmate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
