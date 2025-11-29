Il proprietario di Louis Vitton può diventare uno dei nuovi investitori del Real Madrid Mundo Deportivo
Il Real Madrid si prepara a una possibile svolta storica. Florentino Pérez ha infatti messo sul tavolo una riforma statutaria che potrebbe aprire le porte a nuovi investitori esterni, segnando un cambiamento profondo nel modello societario del club. Mentre i soci si avvicinano al referendum decisivo, il mondo finanziario ha già iniziato a muoversi: nomi di peso internazionale – spiega El Mundo Deportivo – osservano da vicino l’operazione, pronti a entrare nel progetto blanco se la modifica sarà approvata. Il nuovo Real di Perez, iniziano a venir fuori i primi investitori (Mundo Deportivo). Ne parla così El Mundo Deportivo: “Domenica scorsa, Florentino Pérez ha annunciato un’Assemblea Generale Straordinaria del Real Madrid per deliberare una riforma dello Statuto che, se approvata, sarà sottoposta a referendum dai soci del club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
