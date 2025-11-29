Il progetto eTwinning con gli alunni della Margaritone

Arezzo, 29 novembre 2025 – Gli alunni della classe 2E della Scuola Secondaria di Primo Grado Margaritone di Arezzo hanno avuto la possibilità di realizzare il progetto eTwinning grazie all’iniziativa della Dirigente Scolastica dott.ssa Virginia Palladino. “Tale progetto – spiegano gli stessi alunni ringraziando la dirigente - consiste in un gemellaggio elettronico con una piattaforma che offre a insegnanti di scuole europee di collaborare a progetti didattici a distanza a condividere buone pratiche e scambiare esperienze. Noi alunni ci confronteremo con membri del progetto della: Croazia, Francia, Romania, Slovenia, Ucraina, Turchia, Repubblica Ceca, Spagna e Polonia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il progetto eTwinning con gli alunni della Margaritone

