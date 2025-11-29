Il primo calcio quando ero incinta Telecinco licenzia Alessandro Lequio dopo le accuse di Antonia Dell’Atte

Roma, 29 novembre 2025 – Antonia Dell’Atte è tornata a parlare pubblicamente della sua storia con Alessandro Lequio, raccontando in un’intervista a El País le aggressioni subite negli anni del loro matrimonio. Le sue dichiarazioni hanno scosso l’opinione pubblica spagnola e, nel giro di poche ore, Telecinco ha annunciato il licenziamento di Lequio dal programma in cui era presenza fissa come opinionista. Una vicenda che riporta al centro il tema delle violenze domestiche e del peso delle testimonianze pubbliche. Le accuse di Dell’Atte: “Il primo calcio arrivò mentre ero incinta”. In una lunga intervista concessa a El País, Antonia Dell’Atte, storica modella italiana e musa di Giorgio Armani, ha ripercorso i momenti più bui del matrimonio con Alessandro Lequio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Il primo calcio quando ero incinta”. Telecinco licenzia Alessandro Lequio dopo le accuse di Antonia Dell’Atte

