Il prigioniero | il giovane Cervantes affabulatore e omosessuale di Alejandro Amenábar

Comingsoon.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fuori concorso al Torino Film Festival 2025 il film sulla prigionia a Algeri del giovane che, decenni dopo, scriverà il Don Chisciotte. Nel cast di Il prigioniero, prossimamente al cinema con Lucky Red, anche Alessandro Borghi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

