Il premio Fellini riparte da Alfonso Cuarón al teatro Galli la consegna del riconoscimento
Federico Fellini e Alfonso Cuarón: due generazioni, due sguardi sul cinema e sulla realtà, due mondi poetici che si intrecciano, per la prima volta, a Rimini. Sarà un ideale dialogo di immagini, parole, sogni tra il Maestro riminese e il regista e sceneggiatore messicano ad attraversare il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
