Il premio che difende i dialetti d’Italia attribuisce una menzione speciale alla Biblioteca Don Milani
Tanti riconoscimenti per Verucchio da “Salva la tua lingua locale”, il premio che difende i dialetti d’Italia. La Biblioteca "Don Milani" ha ricevuto una menzione speciale per la diffusione del premio fra quelle attribuite ad associazioni, enti, editori, gruppi e altre realtà. Inoltre il libro di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il Premio che difende i dialetti d’Italia attribuisce una menzione speciale alla Biblioteca "Don Milani" mentre le opere di Loris Pellegrini e Lorenzo Scarponi edite da Pazzini si classificano nelle prime posizioni - facebook.com Vai su Facebook
Casale, l’Italia che difende l’ambiente: i candidati del premio Minazzi Vai su X
Verucchio premiata a livello nazionale per la valorizzazione del dialetto - Tanti riconoscimenti per Verucchio da “Salva la tua lingua locale”, il Premio che difende i dialetti d’Italia. Si legge su altarimini.it