Il precedente degli Houthi e la sveglia di Trump all' Europa che non spende

La decisione del presidente Trump di presentare il suo dettagliato piano di pace in 28 punti per l'Ucraina il 20 novembre, senza alcuna audizione preparatoria al Congresso come quelle che hanno preceduto la guerra in Irak del 2003 per preparare l'opinione pubblica interna e dei Paesi alleati può solo significare che il presidente voleva scioccare gli alleati europei degli Stati Uniti affinché prendessero finalmente sul serio il conflitto. È vero che organizzare audizioni congressuali richiede tempo, ma c'è sempre l'alternativa rapida della «fuga di notizie» ovviamente ben informata, con molti dettagli riservati per affermarne la credibilità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il precedente degli Houthi e la "sveglia" di Trump all'Europa che non spende

Altri contenuti sullo stesso argomento

La Procura di Gorizia ha infatti iscritto nel registro degli indagati un terzo nome. È quello di Andrea Piscanec, trentaduenne triestino, figlio di una precedente unione della compagna di Mezzalira, Mariuccia Orlando. Ecco cosa sappiamo - facebook.com Vai su Facebook

Il precedente degli Houthi e la "sveglia" di Trump all'Europa che non spende - Il piano di 28 punti non condiviso con la Ue è figlio dell'intollerabile disimpegno degli alleati in Yemen. Lo riporta ilgiornale.it

Yemen, Trump ordina di colpire gli Houthi. Sanaa sotto attacco - L'ufficio stampa degli Houthi ha dichiarato che gli attacchi americani hanno colpito "un quartiere residenziale" nel distretto settentrionale di Shouab a Sanaa. Secondo ilgiornale.it

Trump: «Gli Houthi si sono arresi, stop ai bombardamenti. E farò un grande annuncio». Oman: «Raggiunto accordo di cessate il fuoco» - Lo ha detto all'Afp Bassem Naim, membro dell'ufficio politico di Hamas, che fa appello alla comunità internazionale perché prema su Israele per lo ... Segnala ilmessaggero.it