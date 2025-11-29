Il post di Trump | Considerare chiuso lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela

Ha sostenuto di aver chiuso lo spazio aereo sopra il Venezuela. È quello che Donald Trump ha scritto su Truth, il suo social network. “A tutte le compagnie aeree, piloti, spacciatori di droga e trafficanti di esseri umani, vi prego di considerare che lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela sarà interamente chiuso”, è il post del presidente Usa. Il post arriva nella stessa giornata in cui il New York Times sostiene che Trump avrebbe avuto una conversazione telefonica con il presidente venezuelano Nicolas Maduro. Durante il colloquio, avvenuto la scorsa settimana, l’inquilino della Casa Bianca avrebbe discusso di un possibile incontro negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il post di Trump: “Considerare chiuso lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela”

