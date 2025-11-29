Il Ponte sullo Stretto | vincoli urbanistici e limiti giuridici secondo la sentenza del TAR Sicilia

Una riflessione sulla legittimità dei dinieghi edilizi e l’impatto dei vincoli per la costruzione del Ponte sullo Stretto Nel novembre 2025, una recente sentenza del TAR Sicilia, n. 3127, ha sollevato nuove questioni giuridiche riguardanti i vincoli urbanistici che gravano sull’area destinata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il Ponte sullo Stretto: vincoli urbanistici e limiti giuridici secondo la sentenza del TAR Sicilia

Contenuti che potrebbero interessarti

La Società Ponte Contro lo Stretto di Messina pubblica da mesi post che tentano di screditarmi. Incapaci di rispondere all'obiezione di fondo, cioè che stanno facendo in fretta e male, passano il tempo, pagati con soldi nostri, a cercare inesistenti contraddizioni - facebook.com Vai su Facebook

Quando si parla di Ponte Contro lo Stretto di Messina si rivela tutto l'odio della sinistra. Stavolta lascio nomi e cognomi perché anche basta. Vai su X

Ponte sullo Stretto: ecco perché la Corte dei Conti ha deciso lo stop - Depositate dai giudici contabili le motivazioni per lo stop al ponte sullo stretto. Secondo metropolitano.it

Ponte sullo Stretto, ecco le motivazioni della Corte dei Conti. Il Governo rilancia: “ampio margine di chiarimento” - La Corte dei Conti ha reso noto le motivazioni dello stop al Ponte sullo Stretto comunicate il 29 ottobre scorso. Secondo strettoweb.com

Ponte sullo Stretto, cosa dice la nuova lettera inviata dall’Ue e come ha risposto il governo - La Commissione europea ha inviato una lettera al Mase per chiedere nuovi chiarimenti sul Ponte sullo Stretto in seguito ai diversi reclami sulla violazione dei vincoli ambientali del progetto. Riporta fanpage.it