Il Ponte sullo Stretto ci serve per difenderci dai cinesi per salvarci dall’odore di fritto | Crozza-Tajani e la visione della sicurezza molto ampia

Ilfattoquotidiano.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna a vestire i panni di Antonio Tajani nel rivendicare una visione della sicurezzamolto ampia”, immaginando estremi scenari. “Live streaming ed episodi completi su discovery+ ( www.discoveryplus.it )” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

