Il Ponte sullo Stretto ci serve per difenderci dai cinesi per salvarci dall’odore di fritto | Crozza-Tajani e la visione della sicurezza molto ampia
Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna a vestire i panni di Antonio Tajani nel rivendicare una visione della sicurezza "molto ampia", immaginando estremi scenari.
La Società Ponte Contro lo Stretto di Messina pubblica da mesi post che tentano di screditarmi. Incapaci di rispondere all'obiezione di fondo, cioè che stanno facendo in fretta e male, passano il tempo, pagati con soldi nostri, a cercare inesistenti contraddizioni - facebook.com Vai su Facebook
Quando si parla di Ponte Contro lo Stretto di Messina si rivela tutto l'odio della sinistra. Stavolta lascio nomi e cognomi perché anche basta. Vai su X
Ponte sullo Stretto, il Sindaco di Napoli: “usciamo dalla battaglia ideologica, ma c’è una cosa che si sarebbe potuta fare meglio” - Le infrastrutture servono al paese, al di là di Destra e Sinistra. Si legge su strettoweb.com
Ponte sullo Stretto, Federconsumatori: “Opera inutile, saremo al corteo” - Sarà presente anche Federconsumatori al corteo del 29 novembre a Messina contro il ponte sullo Stretto. msn.com scrive
Ponte Stretto: Corte Conti, no al visto di legittimità. Ira del governo. Salvini: “Scelta politica”. Meloni: “Atto di invasione dei giudici” - Roma, 29 ottobre 2025 – La Corte dei Conti non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la delibera del Cipess dello scorso 6 agosto sul Ponte sullo Stretto di Messina. Lo riporta quotidiano.net