Il piccolo Leonardo ha una crisi respiratoria | salvato da due poliziotti

Mercoledì sera a Caivano un bambino di soli 18 mesi, in evidente stato di difficoltà respiratoria e con scarsa reattività, è stato soccorso grazie al tempestivo intervento degli agenti del Commissariato di Afragola, Emanuele e Gennaro.I poliziotti, impegnati nel servizio di controllo del.

