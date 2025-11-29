Il piccolo Giovanni ucciso a Trieste la mamma sarà trasferita in un carcere dotato di sezione psichiatrica

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Olena Stasiuk, accusata di omicidio volontario pluriaggravato per aver ucciso il figlio Giovanni, sarà detenuta in un carcere dotato di una sezione psichiatrica: all'interrogatorio di garanzia si è avvalsa della facoltà di non rispondere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

