Il piccolo Giovanni ucciso a Trieste la mamma sarà trasferita in un carcere dotato di sezione psichiatrica

Olena Stasiuk, accusata di omicidio volontario pluriaggravato per aver ucciso il figlio Giovanni, sarà detenuta in un carcere dotato di una sezione psichiatrica: all'interrogatorio di garanzia si è avvalsa della facoltà di non rispondere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Uccide il figlio, il 25 novembre i funerali del piccolo Giovanni. Lo rende noto la parrocchia di Muggia #ANSA Vai su X

Il piccolo Giovanni ucciso a Trieste, la mamma sarà trasferita in un carcere dotato di sezione psichiatrica - Olena Stasiuk, accusata di omicidio volontario pluriaggravato per aver ucciso il figlio Giovanni, sarà detenuta in un carcere dotato di una sezione psichiatrica ... Riporta fanpage.it

Il piccolo Giovanni ucciso dalla madre a Trieste, l’autopsia: Più tagli alla gola, nessun segno di difesa - Secondo le poche indiscrezioni emerse dall’autopsia sul bambino di 9 anni, fatale sarebbe stato un fendente che gli ha reciso la gola ma sul collo aveva ... Si legge su fanpage.it

Addio a Giovanni, il bimbo ucciso dalla madre - Sopra è appoggiata la foto del piccolo Giovanni Trame che sorride. Da ansa.it