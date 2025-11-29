Il piano interrato della palazzina finisce sott' acqua intervento d' urgenza di vigili del fuoco e Acer

Nei giorni scorsi Acer è intervenuta con tempestività per fronteggiare una situazione d’emergenza verificatasi nella palazzina di via Gastone Sozzi a Viserba, dove, a causa delle intense piogge del 22 novembre scorso, si era allagato il piano interrato, interessando garage e fossa dell’ascensore. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

