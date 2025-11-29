Il personaggio marvel che ha sfidato sia il dottore sia i transformer

L’universo dei fumetti e delle serie televisive si distingue per la capacità di creare incontri tra personaggi appartenenti a franchise diversi, spesso attraverso collaborazioni tra case editrici o diritti di licensing. Tra queste, la figura di Death’s Head si distingue come uno degli anti-eroi più versatili e affascinanti, capace di approdare in contesti Applicativi fino a incrociare anche personaggi come la aliens e la Star Trek. In questo approfondimento analizzeremo le sue avventure più significative, i punti salienti delle sue collaborazioni e le prospettive future per questa icona poco conosciuta del Marvel Universe. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Il personaggio marvel che ha sfidato sia il dottore sia i transformer

