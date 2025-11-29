Pubblichiamo qui di seguito l'intervento che il senatore Filippo Sensi ha tenuto nel corso del convegno dei riformisti Pd a Prato, quest'oggi. Buongiorno a tutti. Vi prenderò pochissimo tempo, e non – perdonatemi – sulla manifattura. Non avrei le competenze per dirvi cose sensate e utili che, invece, ho ascoltato e preso nota. Ma lo stesso volevo ricavarmi qualche istante per dire non cosa, o perché, ma chi siamo che ci troviamo qui, oggi. Dice, i riformisti. E già io pensavo, vabbè, un sinonimo di democratici, no? Riformisti, democratici. Non è che l’ho inventato io. Cosa altro è il partito democratico se non un partito riformista? Lo diceva Veltroni nel 2007: “Finalmente i democratici, virgola, i riformisti italiani, virgola, hanno un partito (. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il Pd o è riformista o non è. L'intervento di Filippo Sensi a Prato