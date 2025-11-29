Il Papa sulle rovine della Chiesa unita riparte dai fondamentali
Roma. Il viaggio in Turchia, in fin dei conti, era stato organizzato principalmente per le celebrazioni del 1.700esimo anniversario del primo Concilio di Nicea, quello in. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Papa, sulle rovine della basilica di Nicea a Istanbul: insieme al Patriarca Bartolomeo prega per l'unità Vai su X
Queste sono le rovine del palazzo imperiale di Nicea, a Iznik, Türkiye (Turchia), considerato da molti esperti il luogo più probabile del Primo Concilio di Nicea. Papa Leone visiterà questa città venerdì 28 novembre per commemorare il 1.700º anniversario del - facebook.com Vai su Facebook
Il Papa sulle rovine della Chiesa unita riparte dai fondamentali - Oggi la visita alla Moschea Blu e la firma della Dichiarazione congiunta con il Patriarca Bartolomeo I di Costantinopoli. ilfoglio.it scrive
IL FUTURO DELLA CHIESA NELLA LETTERA APOSTOLICA DI PAPA LEONE - La lettera apostolica In unitate fidei ( Nell’unità della fede) di Papa Leone XIV arriva in occasione dello straordinario 1700° anniversario del Concilio di Nicea, primo consesso ecumenico cristiano, ... Scrive opinione.it
Papa a Nicea. Mons. Coda, “in un Mediterraneo in fiamme chiamati ad essere strumenti di pace e segni di riconciliazione” - “È bello e significativo che Papa Leone compia il suo primo viaggio fuori Italia in Turchia per celebrare, proprio a Iznik, l’antica Nicea, il 1700 anniversario del primo Concilio Ecumenico”. Come scrive agensir.it