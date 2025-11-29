Il Papa scalzo nella Moschea Blu sulle orme di Benedetto XVI e Francesco | foto e video

Nel terzo giorno del suo primo viaggio apostolico Leone XIV ha seguito le orme dei predecessori Benedetto XVI e Francesco visitando la Moschea Blu di Istanbul. Un'altra "prima volta" per il nuovo Papa: dall'elezione non era ancora stato in un luogo di culto islamico. La visita è durata un quarto d'ora ed ha previsto che Prevost si togliesse le scarpe come richiesto dalle usanze. La Moschea Blu. La Moschea Blu è uno dei momenti iconici di Istanbul ed è così chiamata per i pannelli interni in ceramiche di Iznik blu e bianche. Questa mattina Leone XIV è entrato nel luogo di culto togliendosi le scarpe per camminare scalzo sul tappeto arancione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

