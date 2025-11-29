Il Papa scalzo nella Moschea Blu sulle orme di Benedetto XVI e Francesco | foto e video
Nel terzo giorno del suo primo viaggio apostolico Leone XIV ha seguito le orme dei predecessori Benedetto XVI e Francesco visitando la Moschea Blu di Istanbul. Un'altra "prima volta" per il nuovo Papa: dall'elezione non era ancora stato in un luogo di culto islamico. La visita è durata un quarto d'ora ed ha previsto che Prevost si togliesse le scarpe come richiesto dalle usanze. La Moschea Blu. La Moschea Blu è uno dei momenti iconici di Istanbul ed è così chiamata per i pannelli interni in ceramiche di Iznik blu e bianche. Questa mattina Leone XIV è entrato nel luogo di culto togliendosi le scarpe per camminare scalzo sul tappeto arancione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Il Papa scalzo nella Moschea Blu (ma senza pregare) - facebook.com Vai su Facebook
Istanbul, papa Leone entra scalzo nella Moschea Blu Vai su X
Il Papa scalzo nella Moschea Blu sulle orme di Benedetto XVI e Francesco - Leone XIV ha visitato il più conosciuto luogo di culto islamico di Istanbul, emulando i suoi ultimi due predecessori ... Da msn.com
Papa Leone scalzo nella Moschea Blu e il Credo a Iznik: “La pace nasce dal rispetto e dall’ascolto reciproco”(S.C.) - Il Papa scalzo tra le volte azzurre della Moschea Blu, e mentre recita il Credo sulle rovine di San Neofito: sono le immagini di un ponte tra mondi differenti, una volontà di pacificare in un tempo in ... Si legge su farodiroma.it
Papa Leone XIV in Turchia, entra scalzo nella Moschea Blu di Istanbul: «Non ha pregato» - La terza giornata del viaggio di Papa Leone XIV in Turchia è iniziata con una visita alla Moschea Sultan Ahmed di Istanbul ... Lo riporta msn.com