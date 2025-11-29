Il Papa scalzo nella moschea blu di Istanbul Perché lo storico viaggio rivela la linea spirituale di Leone XIV

Inizia l ‘importante viaggio di Leone XIV. Il Papa è stato accolto in Turchia dal capo della Diyanet, la presidenza degli affari religiosi, Safi Arpagus. Il Pontefice è entrato scalzo, in segno di rispetto, nella moschea Sultan Ahmed della capitale Istanbul. Il luogo di culto è conosciuto come Moschea Blu per il colore turchese delle 21.043 piastrelle che la decorano. Il muezzin della moschea, Asgin Tunca, ha riferito ai giornalisti del colloquio avuto col Pontefice: “Gli ho detto che questa era la casa di Allah e gli ho chiesto se voleva pregare, e lui ha risposto «no, osserverò in giro»”. Una scelta diversa da quella dei suoi predecessori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

