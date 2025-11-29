Il Papa scalzo nella moschea blu di Istanbul Perché lo storico viaggio rivela la linea spirituale di Leone XIV
Inizia l ‘importante viaggio di Leone XIV. Il Papa è stato accolto in Turchia dal capo della Diyanet, la presidenza degli affari religiosi, Safi Arpagus. Il Pontefice è entrato scalzo, in segno di rispetto, nella moschea Sultan Ahmed della capitale Istanbul. Il luogo di culto è conosciuto come Moschea Blu per il colore turchese delle 21.043 piastrelle che la decorano. Il muezzin della moschea, Asgin Tunca, ha riferito ai giornalisti del colloquio avuto col Pontefice: “Gli ho detto che questa era la casa di Allah e gli ho chiesto se voleva pregare, e lui ha risposto «no, osserverò in giro»”. Una scelta diversa da quella dei suoi predecessori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Il Papa scalzo nella Moschea Blu (ma senza pregare) - facebook.com Vai su Facebook
Istanbul, papa Leone entra scalzo nella Moschea Blu Vai su X
Papa Leone scalzo nella Moschea Blu e il Credo a Iznik: “La pace nasce dal rispetto e dall’ascolto reciproco”(S.C.) - Il Papa scalzo tra le volte azzurre della Moschea Blu, e mentre recita il Credo sulle rovine di San Neofito: sono le immagini di un ponte tra mondi differenti, una volontà di pacificare in un tempo in ... Riporta farodiroma.it
Il Papa scalzo nella Moschea Blu sulle orme di Benedetto XVI e Francesco - Leone XIV ha visitato il più conosciuto luogo di culto islamico di Istanbul, emulando i suoi ultimi due predecessori ... Da msn.com
Papa Leone XIV in Turchia, entra scalzo nella Moschea Blu di Istanbul: «Non ha pregato» - La terza giornata del viaggio di Papa Leone XIV in Turchia è iniziata con una visita alla Moschea Sultan Ahmed di Istanbul ... Scrive msn.com