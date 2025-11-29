Il Papa incontra il Patriarca Bartolomeo I | Nessuna violenza in nome di Dio

«Rifiutiamo qualsiasi uso della religione e del Nome di Dio per giustificare la violenza. Crediamo che un autentico dialogo interreligioso, lungi dall'essere causa di sincretismo e confusione, sia essenziale per la convivenza di popoli appartenenti a tradizioni e culture diverse». E' quanto si legge nella dichiarazione firmata a Istanbul dal Papa e dal Patriarca Bartolomeo.

