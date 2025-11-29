il palermo ritrova il sorriso e travolge 5 0 la carrarese grazie alla tripletta di pohjanpalo

Il Palermo travolge 5-0 la Carrarese al Barbera con una tripletta di Pohjanpalo e trova il riscatto dopo cinque giornate avare di soddisfazioni: i rosanero dominano per 80 minuti contro un avversario modesto, cedendo solo nei primi dieci minuti. Serviva una reazione e la reazione è arrivata. Il Palermo di Inzaghi cancella la crisi con una manita che non ammette repliche e ritrova finalmente il sorriso dopo settimane complicate. Una sola vittoria nelle ultime cinque giornate, quella del primo novembre contro il Pescara, pesava come un macigno sulla squadra rosanero chiamata al riscatto davanti al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

