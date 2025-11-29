Il padre adottivo racconta Tellynonpiangere dopo X Factor Riservato divertente più che in tv senza pregiudizi | Sono fiero di lui
Galliera (Bologna), 29 novembre 2025 - Tellynonpiangere, ma quanto ci hai fatto piangere nella semifinale di X Factor? Il 24enne di Galliera, nella Bassa bolognese, all’anagrafe Giorgio Campagnoli, è stato eliminato dal programma di Sky a un passo dalla finale della prossima settimana a Napoli. La puntata a doppia eliminazione non gli ha, purtroppo, lasciando scampo e questo ha lasciato basiti i tanti fan del cantautore bolognese che, con il suo inedito ‘ Barche di carta ’, aveva stregato le case degli italiani. La lite tra i giudici dopo la prima esibizione di Tellynonpiangere a X Factor. Nella puntata delle semifinali si è esibito, come primo concorrente, nella manche orchestrata con ‘ A te ’ di Jovanotti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
