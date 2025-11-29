Il pacifismo pro-Pal | la foto di Crosetto bruciata al grido di noi non ci arruoliamo E Greta dal palco insulta il governo

Cortei pro-Pal hanno sfilato oggi in diverse città italiane, da Milano a Roma, passando per Firenze, con la consueta retorica antimilitarista e pacifista a fare da cornice a comportamenti di odio. La manifestazione più eclatante di questa profonda contraddizione che attraversa le anime pie della sinistra radicale si è espressa a Roma. Nel corso del corteo promosso da Movimento degli studenti palestinesi e Usb, con l’adesione di Potere al Popolo, Unione democratica Arabo Palestinese, Arci Roma, studenti di Osa e Cambiare Rotta, è stato dato fuoco a un cartello con la foto del ministro della Difesa, Guido Crosetto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il pacifismo pro-Pal: la foto di Crosetto bruciata al grido di “noi non ci arruoliamo”. E Greta dal palco insulta il governo

