Il Nyt | Trump ha parlato con Maduro

Donald Trump ha parlato al telefono con Nicoàs Maduro, presidente del Venezuela, la scorsa settimana. Lo scrive il New York Times, secondo il quale i due hanno discusso di un possibile incontro negli Stati Uniti. Lo scambio è avvenuto in un momento di grande tensione tra i due paesi. Washington esercita da tempo una pressione significativa su Caracas da settembre attraverso una massiccia presenza militare, inclusa la sua ultima portaerei, nei Caraibi meridionali. Mentre il governo degli Stati Uniti afferma di combattere i cartelli della droga, il governo di Maduro vede il tutto come un tentativo di rovesciarlo. 🔗 Leggi su Open.online

