Per molti anni il dibattito sul terrorismo internazionale è stato dominato dall’idea che il cuore economico del jihadismo risiedesse fuori dal continente africano. Dopo l’11 settembre, le intelligence occidentali scoprirono l’esistenza di reti sofisticate attraverso cui flussi di denaro provenienti da benefattori privati, pseudo–organizzazioni caritatevoli e intermediari situati soprattutto nel Golfo raggiungevano al-Qaeda e i suoi affiliati. Il ricorso a corrieri fidati, a canali paralleli di trasferimento e a triangolazioni bancarie sempre più complesse costituiva allora la norma e l’attenzione degli apparati investigativi si concentrava nel tentativo di intercettare la provenienza dei fondi e chiudere quei rubinetti. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il nuovo volto del terrorismo: l’Africa rischia di diventare il cuore economico del jihad