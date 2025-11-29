“Noi è noi”, s’intitola così, con una sgrammaticatura voluta, la prima puntata di Pluribus, la nuova serie tv di Vince Gilligan, l’ideatore di Breaking Bad. Come la saga criminale di Walter White, Pluribus è una storia drammatica, violenta, apocalittica, ma è raccontata con un tono ironico, facilitato dall’immaginario grottesco creato dall’autore. Il mondo di Pluribus, a causa di un virus arrivato da un altro sistema solare, è un luogo dove tutti sono felici, buoni, sereni, gentili, pacifici, soddisfatti, e non fingono di esserlo. È un mondo ideale senza guerre e senza violenza, senza egoismi, dove tutti aiutano tutti, dove tutti sanno fare tutto, dove tutti pensano all’unisono la stessa cosa come se fossero un unico organismo capace di liberare l’umanità da prepotenze, sopraffazioni, vigliaccherie. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il nuovo Linkiesta Etc sulle mutevoli identità che ci rendono chi siamo