Il neapolitan power cambia le sue frequenze con nuovi interpreti

Il neapolitan power non è soltanto un capitolo musicale degli anni Settanta e Ottanta. È un codice genetico in continua mutazione e una tradizione che non si eredita, ma ti sceglie. Oggi, nella nuova generazione musicale, ci sono due artisti molto diversi che ne incarnano l'anima. Da una parte c'è Sano, noto per l'esperienza all'interno del collettivo Thru Collected, con il suo primo album solista Opopomoz. Dall'altra, Etta (X Factor, Area Sanremo) con il suo ultimo singolo Parapappa e il progetto Game cove r. Entrambi raccontano Napoli più come atmosfera che come geografia, come spinta creativa più che come bandiera. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il neapolitan power cambia le sue frequenze con nuovi interpreti

