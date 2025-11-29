Il Natale si accende di sogni | arriva il Sarnico Magic Christmas 2025

GLI APPUNTAMENTI. Dal 30 novembre al 6 gennaio un mese di eventi, luci, spettacoli e atmosfere natalizie tra centro storico, lungolago e spazi culturali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Il Natale si accende di sogni: arriva il Sarnico Magic Christmas 2025

Altre letture consigliate

Il Natale si accende di sogni: arriva il Sarnico Magic Christmas 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Il Natale si accende di sogni: arriva il Sarnico Magic Christmas 2025 - Dal 30 novembre al 6 gennaio un mese di eventi, luci, spettacoli e atmosfere natalizie tra centro storico, lungolago e spazi culturali. ecodibergamo.it scrive

“Sarnico Magic Christmas 2025”, là ‘dove i sogni diventano realtà’ - Dal 30 novembre al 6 gennaio la cittadina sebina in festa per un mese di eventi, luci, spettacoli e atmosfere natalizie tra centro storico rinnovato, lungolago e spazi culturali. Lo riporta quibrescia.it

R101, «Il Natale arriva in città»: la nuova canzone di Cristina D'Avena, con lo staff di "Procediamo" - Per accendere lo spirito delle Feste è arrivato un regalo speciale: con la collaborazione tra Cristina D’Avena e ‘Procediamo’ è uscita la canzone “Il Natale arriva in città”. Secondo fm-world.it