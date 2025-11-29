Il Natale a Trecate con Pro loco | gli appuntamenti

Tanti appuntamenti a Trecate per il Natale insieme a Pro loco. Il primo appuntamento è per lunedì 8 dicembre: dalle 14.30 attestato di "bravo bambino" fatto da Mamma Natale e i suoi elfi e laboratorio creativo. Alle 16 inaugurazione del presepe e della casella postale di Babbo Natale con gli. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

