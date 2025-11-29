Piove sul bagnato in casa Napoli. Dopo i pesantissimi infortuni prima di De Bruyne e poi di Zambo Anguissa, Antonio Conte dovrà fare a meno di un altro dei suoi centrocampisti, Billy Gilmour. Non si tratta però necessariamente di una buona notizia in vista di Roma-Napoli. Il comunicato ufficiale e l’infortunio. Il club campano ha diffuso la notizia nel pomeriggio informando gli appassionati che “Gilmour si opererà lunedì a Londra e sarà assistito dal Dott. Gennaro De Luca dello staff medico azzurro”. Il problema, una pubalgia, costringerà il regista scozzese a un rientro non prima di gennaio 2026. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Il Napoli perde anche Gilmour, lunedì l’operazione