Il musical cult The Book of Mormon sbarca a Milano | due giovani missionari mormoni in Uganda entrano in contatto con la povertà e la loro fede vacilla

Nel mondo è un musical di grande successo e riempie i cartelloni dei teatri. Così “The Book of Mormon” arriva in Italia con la prima assoluta dello spettacolo si terrà al TAM Teatro Arcimboldi Milano dal 10 al 21 dicembre. È una delle opere più irriverenti, intelligenti e provocatorie del teatro contemporaneo. “The Book of Mormon” nasce dall’incontro di Trey Parker e Matt Stone, autori della serie televisiva “South Park” con Robert Lopez, autore dei brani dei film Disney “Frozen” e “Coco”. Dopo il debutto nel 2011 all’Eugene O’Neill Theatre di New York, dove ha vinto nove Tony Awards, incluso Miglior Musical, il musical ha sbancato i botteghini dei teatri, raggiungendo il record storico di incassi a New York, Londra, Melbourne, Sydney e in molte città degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

