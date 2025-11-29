Il Mumec diventa tutt’uno con la Città del Natale
Dal 4 Dicembre al 6 Gennaio, il MUMEC ha organizzato vari eventi per rendere ancor più magico il Natale in famiglia. Tra le luci della Città del Natale, il Museo dei Mezzi di Comunicazione nel Palazzo Comunale di Arezzo offre un’esperienza unica con: “Un Natale d’altri tempi”.In occasione delle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
A tutti gli Amici del MUMEC – Museo dei Mezzi di Comunicazione Gentilissimi, in occasione della Giornata Mondiale UNESCO dell’Audiovisivo, il MUMEC – Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo celebra un traguardo importante: i suoi primi 20 anni di Vai su Facebook
Il Mumec e la storia della comunicazione - Pubblicata l’offerta didattica del Museo dei Mezzi di Comunicazione per l’anno scolastico 2025- Secondo lanazione.it