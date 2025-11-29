Il Mumec diventa tutt’uno con la Città del Natale

Arezzonotizie.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 4 Dicembre al 6 Gennaio, il MUMEC ha organizzato vari eventi per rendere ancor più magico il Natale in famiglia. Tra le luci della Città del Natale, il Museo dei Mezzi di Comunicazione nel Palazzo Comunale di Arezzo offre un’esperienza unica con: “Un Natale d’altri tempi”.In occasione delle. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il Mumec e la storia della comunicazione - Pubblicata l’offerta didattica del Museo dei Mezzi di Comunicazione per l’anno scolastico 2025- Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Mumec Diventa Tutt8217uno Citt224