Il mito di Emily Dickinson rivive alla Claque con A supposed person - Vol 2
Mercoledì 3 dicembre va in scena a La Claque - Teatro della Tosse “A supposed person - Vol. 2”, uno spettacolo che celebra il mito di Emily Dickinson, con protagonista Eva Cambiale.Partecipa la musica degli “Anaïs”, gruppo indie rock genovese, che ha musicato in due dischi le liriche della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
