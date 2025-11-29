Il mito di Emily Dickinson rivive alla Claque con A supposed person - Vol 2

29 nov 2025

Mercoledì 3 dicembre va in scena a La Claque - Teatro della Tosse “A supposed person - Vol. 2”, uno spettacolo che celebra il mito di Emily Dickinson, con protagonista Eva Cambiale.Partecipa la musica degli “Anaïs”, gruppo indie rock genovese, che ha musicato in due dischi le liriche della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

