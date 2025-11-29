Il mio regno per uno scatto rubato

Se l'articolo iniziasse come un servizio del Tg2 ci sarebbe la musica di Lady Gaga, Paparazzi, ormai datissima, perché parliamo di una cantante già dimenticata e di una professione che ci rimanda.

