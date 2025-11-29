Il Milan sogna lo scudetto Modric non si ferma mai | nessuno come lui in Europa

Il croato nelle prime dodici giornate di campionato è sempre partito dall'inizio e nelle ultime undici ha giocato 90 minuti. Un quarantenne così nei cinque tornei top d'Europa non c'è. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il Milan sogna lo scudetto, Modric non si ferma mai: nessuno come lui in Europa - Il croato nelle prime dodici giornate di campionato è sempre partito dall'inizio e nelle ultime undici ha giocato 90 minuti. msn.com scrive

milan sogna scudetto modricRabiot Modric, l’esperienza dei campioni al servizio di Allegri: così i due centrocampisti stanno trasformando la mentalità rossonera. Scudetto possibile? - Rabiot Modric, i due veterani hanno cambiato il volto della squadra e la rosea ne esalta la mentalità vincente: nel mirino c’è lo scudetto L’impatto che Luka Modric e Adrien Rabiot hanno avuto nell’un ... Lo riporta milannews24.com

milan sogna scudetto modricModric e Rabiot le garanzie, la Gazzetta: "Specialisti scudetto" - L'impatto che Luka Modric e Adrien Rabiot hanno avuto nell'universo rossonero è impressionante. Lo riporta milannews.it

