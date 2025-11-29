Il Milan sogna lo scudetto Modric non si ferma mai | nessuno come lui in Europa

Il croato nelle prime dodici giornate di campionato è sempre partito dall'inizio e nelle ultime undici ha giocato 90 minuti. Un quarantenne così nei cinque tornei top d'Europa non c'è. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Milan sogna lo scudetto, Modric non si ferma mai: nessuno come lui in Europa

