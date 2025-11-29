Il Milan e il rinnovo di Maignan | arriva l’annuncio di Tare tutta la verità

Futuro in bilico, ancora, per l’estremo difensore: il dirigente fa chiarezza Il Milan va a caccia della vetta della classifica e contro la Lazio punta a un altro risultato importante. Con Mike Maignan tra i protagonisti principali del momento, dopo i rigori parati a Dybala e Calhanoglu. Il portiere francese è in scadenza di contratto, però, e sul suo futuro c’è ancora incertezza. Ma il ds rossonero Tare, prima della gara con i biancocelesti, ha infuso ottimismo con le sue dichiarazioni. – Calciomercato.it (fonte: © Ansa) Ai microfoni di ‘Sky Sport’, il dirigente ha infatti svelato, sul tema: “ Abbiamo fatto un patto all’inizio della stagione, stiamo andando avanti insieme senza metterci pressione, dall’una e dall’altra parte. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

