Il miglior prosecco sotto i 20 euro premiato da BereBene 2026 di Gambero Rosso
Visualizza questo post su Instagram Il Col Credas Extra Brut di Adami ha ottenuto il riconoscimento di miglior bollicina sotto i 20 euro, della guida digitale BereBene 2026 di Gambero Rosso. La storia di Adami affonda le radici nella tradizione vitivinicola del territorio di Valdobbiadene, in provincia di Treviso. Il nonno era già viticoltore nel 1933, e oggi l’azienda arriva alla quarta generazione, guidata da una forte passione per la terra e il vino. Il vino proviene da vigneti ubicati a circa 300–350 metri di altitudine, su suoli calcareo-argillosi, esposti a sudsud-est. Ma cosa rende questo Prosecco speciale? E perché è stato scelto? Profilo, stile e identità del miglior prosecco per Gambero Rosso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Altre letture consigliate
Celebriamo i riconoscimenti speciali della Guida Vinetia 2026: il Premio Vinetia per il Miglior Spumante Metodo Martinotti va quest'anno all'Ànzolo Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Rive di San Michele Extra Brut 2023 di Bellenda. 100% glera - facebook.com Vai su Facebook
Scopri il piacere di Elém, Vino Spumante La Femme: un viaggio di aromi e bollicine! Acquistalo al miglior prezzo online e lasciati conquistare dalla sua eleganza. #ElémSpumante #VinoLaFemme Vai su X
Il miglior prosecco sotto i 20 euro premiato da BereBene 2026 di Gambero Rosso - È un Prosecco secco, minerale e di alta qualità, ma accessibile a meno di 20 euro ... Da quifinanza.it
Migliori vini sotto i 20 euro in Emilia Romagna: ecco il top nella classifica del Gambero Rosso - L'edizione 2026 della guida è strutturata per la prima volta come una vera e propria carta dei vini, ma in versione totalmente digitale. ilrestodelcarlino.it scrive
I migliori vini italiani sotto i 20 euro premiati dalla guida BereBene 2026 - La guida BereBene 2026 di Gambero Rosso ha selezionato i 6 milgiori vini italiani: bianco, rosso, bollicina, rosato, dolce e sotto i 10 euro ... Riporta quifinanza.it