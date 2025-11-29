Visualizza questo post su Instagram Il Col Credas Extra Brut di Adami ha ottenuto il riconoscimento di miglior bollicina sotto i 20 euro, della guida digitale BereBene 2026 di Gambero Rosso. La storia di Adami affonda le radici nella tradizione vitivinicola del territorio di Valdobbiadene, in provincia di Treviso. Il nonno era già viticoltore nel 1933, e oggi l’azienda arriva alla quarta generazione, guidata da una forte passione per la terra e il vino. Il vino proviene da vigneti ubicati a circa 300–350 metri di altitudine, su suoli calcareo-argillosi, esposti a sudsud-est. Ma cosa rende questo Prosecco speciale? E perché è stato scelto? Profilo, stile e identità del miglior prosecco per Gambero Rosso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il miglior prosecco sotto i 20 euro premiato da BereBene 2026 di Gambero Rosso