Il Mef boccia l’emendamento ma Malan non molla | Lo riscriveremo | l’oro di Bankitalia è del popolo

Ilfoglio.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Mef circola una bozza di parere che boccia l’emendamento di FdI sull’oro italiano. Il primo firmatario è il capogruppo del partito di Meloni a Palazzo Madama, il senatore Lucio Malan.Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

il mef boccia l8217emendamento ma malan non molla lo riscriveremo l8217oro di bankitalia 232 del popolo

© Ilfoglio.it - Il Mef boccia l’emendamento, ma Malan non molla: “Lo riscriveremo: l’oro di Bankitalia è del popolo”

News recenti che potrebbero piacerti

Il Mef boccia l'emendamento, ma Malan non molla: “Lo riscriveremo: l'oro di Bankitalia è del popolo” - Il primo firmatario è il capogruppo del partito di Meloni a Palazzo Madama, il senatore Lucio Malan. Da ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Mef Boccia L8217emendamento Malan