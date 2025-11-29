Il marketing non è un post su Facebook
Nelle piccole imprese italiane il marketing è diventato una sorta di parola totem: la si pronuncia per sentirsi moderni, per mostrare ai clienti che “si è cambiato passo”, o per dare un tono professionale a riunioni che spesso restano improvvisate. Ma dietro quella parola, troppo spesso, non c’è una strategia: c’è confusione. Per molti imprenditori marketing significa “fare un post su Facebook”, “mettere qualche euro di sponsorizzata”, “rifare il logo”. Nulla di più. Negli anni scorsi si è diffusa l’idea che la soluzione fosse “fare di più ”: più social, più strumenti, più piattaforme, più campagne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
