Il Mantova non supera l' esame Venezia Ma il 3-0 finale è un po’ troppo severo

Sport.quotidiano.net | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mantova – Il Mantova ci prova, ma deve arrendersi a  un Venezia deciso a riportarsi nelle zone che contano della classifica. Il 3-0 finale, a dire il vero, punisce un po’ troppo severamente la squadra di Possanzini che, come già era successo in Coppa Italia, paga pegno davanti alle ambizioni dei quotati lagunari. Gli ospiti, sostanzialmente, giocano alla pari con gli arancioneroverdi per oltre mezz’ora, fino al gol di Hainaut che infrange l’equilibrio, ma è soprattutto la ripresa, giocata in inferiorità numerica dal 2’, a spegnere le speranze dei virgiliani e a consentire, così, ai padroni di casa di mettere in cassaforte tre punti davvero preziosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

