Il Mantova non supera l' esame Venezia Ma il 3-0 finale è un po’ troppo severo
Mantova – Il Mantova ci prova, ma deve arrendersi a un Venezia deciso a riportarsi nelle zone che contano della classifica. Il 3-0 finale, a dire il vero, punisce un po’ troppo severamente la squadra di Possanzini che, come già era successo in Coppa Italia, paga pegno davanti alle ambizioni dei quotati lagunari. Gli ospiti, sostanzialmente, giocano alla pari con gli arancioneroverdi per oltre mezz’ora, fino al gol di Hainaut che infrange l’equilibrio, ma è soprattutto la ripresa, giocata in inferiorità numerica dal 2’, a spegnere le speranze dei virgiliani e a consentire, così, ai padroni di casa di mettere in cassaforte tre punti davvero preziosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
La squadra del patron Bizzaglia sfrutta al meglio il fattore campo (4-2), conquista tre punti di platino, supera in soli quaranta minuti il binomio Ecocity Genzano-Saviatesta Mantova e prosegue la scalata verso una posizione di classifica più consona al proprio v - facebook.com Vai su Facebook
Il Mantova non supera l'esame Venezia. Ma il 3-0 finale è un po’ troppo severo - Dopo tre vittorie di fila la squadra biancorossa si arrende in Laguna all'ambiziosa compagine di mister Stroppa. Scrive sport.quotidiano.net
Il Venezia si avvicina alla grande al match con l'Inter: netta vittoria per 3-0 sul Mantova - Il Venezia si avvicina come meglio non potrebbe alla partita di Coppa Italia di mercoledì contro l'Inter: rotondo successo della compagine di Giovanni Stroppa che supera per 3- Segnala msn.com
DIRETTA/ Venezia Mantova (risultato finale 4-0): poker Yeboah (Coppa Italia 16 agosto 2025) - Inizia il secondo tempo della sfida tra Venezia e Mantova, nessun cambio per le due formazioni. Lo riporta ilsussidiario.net