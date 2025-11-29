Il Manchester United guida il Liverpool per il trasferimento di Joao Gomes

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Joao Gomes in azione per i Wolves contro il Crystal Palace (Foto di Marc AtkinsGetty Images) L’elenco degli obiettivi del centrocampo del Manchester United sta diventando piuttosto lungo, con fonti che oggi mi menzionano Joao Gomes come un altro nome. Promemoria: è assolutamente la norma per i club valutare lunghe liste di obiettivi per la maggior parte delle posizioni prima di decidere una priorità, quindi, come sempre, il genuino interesse dei Red Devils per questa stella della Premier League non significa che un accordo sia ancora in lavorazione, o che andrà sicuramente in qualche direzione concreta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondisci con queste news

Dopo la clamorosa espulsione di Gueye in Manchester United-Everton, è tornata la pace in casa Everton #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Il Napoli cerca rinforzi per il centrocampo a gennaio Due nomi in cima al taccuino del d.s. Giovanni Manna: Kobbie Mainoo del Manchester United e Johan Manzambi del Friburgo: entrambi classe 2005 e centrocampisti totali, seppur le loro statistiche dicano Vai su X

DIRETTA/ Manchester United Liverpool (risultato finale 0-3): Alisson ferma Zirkzee! (1 settembre 2024) - In Inghilterra la partita tra Manchester United e Liverpool è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Secondo ilsussidiario.net

Liverpool-Manchester United, Betis-Real Madrid, Dortmund-Lipsia: la guida alle migliori partite del weekend in Europa - Il lungo fine settimana del calcio internazionale decolla venerdì 3 marzo con Borussia Dortmund- Secondo ilmessaggero.it

La disfatta del Manchester United a Liverpool - 0 il Manchester United nella partita tradizionalmente più sentita e simbolica del campionato di calcio inglese. Come scrive ilpost.it