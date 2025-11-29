Il maestro aggredito in Barriera di Milano parla in tv | Questo video è apparso in maniera violenta nella mia vita

Venerdì 28 novembre il maestro Gianni è intervenuto a Cinque Minuti, trasmissione di Bruno Vespa in onda su Rai Uno. Il 22 ottobre l’insegnante era stato preso di mira del 24enne Ali Said, conosciutissimo sui social con il nome di Don Alì (arrestato il 22 novembre) che si è definito il “re dei. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

++ Il maestro Gianni su Rai1 racconta la paura della figlia per l'aggressione di Don Alì ++ Il maestro Gianni, aggredito e minacciato dall'ormai famigerato Don Alì, sta testimoniando la sua disavventura sulla televisione nazionale, intervistato da Bruno Vespa. " - facebook.com Vai su Facebook

Il maestro Gianni aggredito da “Don Alì, il re dei maranza” ospite di Bruno Vespa questa sera #28novembre a #CinqueMinuti. Vai su X

Il maestro aggredito in Barriera di Milano parla in tv: "Questo video è apparso in maniera violenta nella mia vita" - L'insegnante, in collegamento con Bruno Vespa, ha ripercorso la vicenda e ha spiegato l’effetto che ha avuto (e che ha ancora) sulla sua vita e su quella di chi gli sta accanto quel video diffuso sui ... Scrive torinotoday.it

Arrestato tiktoker “re dei Maranza”: aveva aggredito un maestro. Sasso: “Chi tocca un docente tocca lo Stato” - Notizie ANSA riferiscono che la polizia ha fermato Don Alì, un tiktoker che sui social, dove raccoglie migliaia di visualizzazioni come “Il Re dei Maranza”, aveva pubblicato un video girato alla Barri ... Riporta orizzontescuola.it

Aggrediscono un maestro di scuola elementare davanti alla figlia: «Abusa dei bambini». L'influencer Don Alì a capo dei "maranza giustizieri" - «Siamo andati a prendere il "maestro" pedofilo che abusa i bambini a scuola». Segnala corriereadriatico.it