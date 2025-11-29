Il Lohengrin di Roma secondo Michieletto esplicita l’epica della bellezza contemporanea
Il cigno non c’è. O meglio: è la bara prêt-à-porter che Lohengrin trascina in scena, bianca, da bambino, con un cignetto stilizzato dipinto sopra. E tutti, o almeno la minoranza che conosce la trama dell’opera: sarà Gottfried, il fratello che Elsa è accusata di aver fatto sparire. Però quando poi Ortrud spalanca rabbiosa la baby cassa, ne escono delle piume candide. Il cigno, insomma, c’era. Questo Lohengrin secondo Damiano Michieletto per la prima dell’Opera di Roma potrebbe anche risultare epocale. Fra i tanti anniversari inutilmente celebrati, nessuno ricorda quello dell’anno prossimo, i cinquant’anni dal più importante spettacolo d’opera del Dopoguerra, il Ring di Patrice Chéreau a Bayreuth nel ’76. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
