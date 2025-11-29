Il Lastra gate di Ballando con le stelle crea tensioni tra Francesca Fialdini e Fabio Fognini L’ex tennista smentisce e Martina Colombari canta con la conduttrice

È tempo di “lastra-gate” a “Ballando con le Stelle”. Ad apire il caso è stata Francesca Fialdini con le rivelazioni fatte all’interno di “ Ballando Segreto ”, lo spin off dello show del sabato sera di Rai 1 che raccoglie i retroscena della trasmissione direttamente dalle bocche dei suoi protagonisti. In questa occasione, in particolare, Fialdini ha confidato a Milly Carlucci e a Giancarlo De Andreis, braccio destro di Carlucci in tutte le trasmissioni, che un concorrente le avrebbe chiesto di poter vedere le lastre che mostrano la frattura scomposta alle vertebre che l’ha costretta a ritirarsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il “Lastra gate” di “Ballando con le stelle” crea tensioni tra Francesca Fialdini e Fabio Fognini. L’ex tennista smentisce e Martina Colombari canta con la conduttrice

Argomenti simili trattati di recente

In un'intervista Francesca Fialdini è tornata a parlare del Lastra Gate a Ballando con le Stelle. La conduttrice ha risposto alle accuse di chi non crede al suo infortunio - facebook.com Vai su Facebook

Il lastra-gate è tutt’altro che chiuso. Ne parleremo nelle sedi opportune, cioè sabato sera in diretta su Rai 1 #BallandoConLeStelle #FabioFognini #FrancescaFialdini Vai su X

Ballando con le Stelle spaccato in due: tra ‘lastra-gate’, Barbara D’Urso e il possibile addio di Selvaggia Lucarelli - Dal caso Fialdini ai retroscena organizzati su Barbara D’Urso e Rossella Erra: dietro le quinte del programma si consuma una guerra tra chi è fedele ... Si legge su fanpage.it

Ballando con le Stelle, torna stasera in tv tra il caso Fialdini con lastra gate e nuove sfide . Le anticipazioni - Ballando con le Stelle torna questa sera, sabato 29 novembre, con la decima puntata di una ventesima edizione ricca di colpi di scena e polemiche. Come scrive corrieredellumbria.it

Il Lastra Gate di Ballando si infittisce con Fabio Fognini che nega le accuse di Francesca Fialdini - Succede che Francesca Fialdini, concorrente di Ballando con le stelle 2025 e tra i papabili vincitori, si fa male durante le prove (diagnosi piede rotto e tre costole con fratture scomposte) e in data ... Segnala elle.com