Il Laboratorio rilancia il nuovo buco nero di Mestre

Veneziatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Laboratorio climatico Pandora è pronto a inaugurare di nuovo, in chiave satirica, il Grand Central Bistrot, o Gran Piave, il caffè riaperto a gennaio con una gestione bengalese in piazzetta Olivotti a Mestre, e chiuso dopo poco e a seguito della crisi delle due gestioni precedenti. Il rilancio. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

I fisici costruiscono una "bomba a buco nero" in laboratorio - Una bomba proveniente da un buco nero sarebbe probabilmente l'arma più distruttiva dell'universo. Si legge su lescienze.it

La «bomba buco nero»: da ipotesi fantascientifica alla fattibilità in laboratorio? - Non si tratta di una arma con cui in futuro un paese possa terrorizzarne un altro né di un’arma da usare potenzialmente per annichilire interi ... Scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Laboratorio Rilancia Nuovo Buco