Il karting parla sannita | Rovina Parlapiano e Capuozzo campioni italiani a squadre
Tempo di lettura: < 1 minuto Importante successo per tre sanniti nel campionato italiano a squadre regionali tenutosi a Battipaglia domenica 23 novembre sul circuito del Sele. Il pilota di San Nicola Manfredi Lorenzo Rovina schierato nella compagine campana, è campione italiano di categoria (OkN 125), nella stessa compagine anche l’altro sannita, il morconese Antonio Parlapiano si aggiudica il titolo, campione anche il pilota di Apollosa Raoul Capuozzo (Mini U10 Gr3). Punti pesanti che consentono alla squadra campana di vincere anche il titolo italiano ACI Karting per regione nella classifica generale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
