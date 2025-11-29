Il Genoa vince lo scontro diretto col Verona primo acuto per De Rossi Udinese in scioltezza a Parma

Il Genoa vince lo scontro diretto col Verona in rimonta, primo acuto per De Rossi sulla panchina del Grifone. Udinese in scioltezza a Parma: la squadra friulana vince 2-0 nel segno di Zaniolo e Davis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

