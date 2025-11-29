Il Genoa vince in rimonta sul Verona 2-1 Crolla il Parma | Udinese corsara al Tardini 0-2
Genoa-Verona 2-1 RETI: 21'pt Belghali, 40'pt Colombo, 17'st Thorsby. GENOA (3-5-2): Leali 6; Marcandalli 6, Ostigard 5.5, Vasquez 6.5; Ellertsson 6.5 (40'st Sabelli sv), Malinovskyi 6 (40'st Carboni sv), Frendrup 6.5, Thorsby 7, Martin 6; Colombo 7 (22'st Ekuban 5.5), Vitinha 6 (27'st Masini 6). In panchina: Siegrist, Sommariva, Stanciu, Gronbaek, Onana, Ekhator, Otoa, Fini, Venturino. Allenatore:. 🔗 Leggi su Feedpress.me
