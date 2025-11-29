Il Genoa batte il Verona in rimonta primo successo per De Rossi
Veneti in vantaggio con Belghali, poi le reti di Colombo e Thorsby regalano i 3 punti al Grifone GENOVA - Il Genoa si sblocca al Ferraris, mentre per l'Hellas Verona è notte fonda. Gli uomini di Daniele De Rossi superano 2-1 in rimonta gli scaligeri nel match valido per la 13esima giornata di Serie. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
