il genoa batte il verona in rimonta primo successo per de rossi

Veneti in vantaggio con Belghali, poi le reti di Colombo e Thorsby regalano i 3 punti al Grifone GENOVA - Il Genoa si sblocca al Ferraris, mentre per l'Hellas Verona è notte fonda. Gli uomini di Daniele De Rossi superano 2-1 in rimonta gli scaligeri nel match valido per la 13esima giornata di Serie. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

